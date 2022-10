The Conjuring 4 è ufficiale: Patrick Wilson e Vera Farmiga saranno di nuovo i Warren

Dopo il successo di The Conjuring Per ordine del Diavolo di Michael Chaves, in queste ore è stato confermato ufficialmente che la saga principale del The Conjuring Universe tornerà anche con un quarto episodio, che vedrà nuovamente Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni degli iconici coniugi Warren.

Secondo quanto segnalato dal The Hollywood Reporter, infatti, The Conjuring 4 è attualmente in fase di sviluppo presso New Line Cinema, con il ritorno dei produttori James Wan e Peter Safran. Inoltre, David Leslie Johnson-McGoldrick è stato scelto per scrivere la sceneggiatura: non sarà la prima collaborazione tra Johnson-McGoldrick e Wan e Safran, sia dentro che fuori dal franchise di The Conjuring, dato che in precedenza lo sceneggiatore aveva già lavorato alle storie di The Conjuring 2 - Il caso Enfield con Chad Hayes, Carey W. Hayes e lo stesso Wan, e di The Conjuring: Per ordine del Diavolo, oltre che alla sceneggiatura di Aquaman di James Wan e del suo attesissimo sequel, Aquaman and the Lost Kingdom.

The Conjuring 4, sulla cui trama i dettagli rimangono assolutamente segreti, sarà la quinta prova di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni dei veri investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, dopo i tre precedenti episodi della saga principale del franchise e il ruolo nello spinoff del 2019 Annabelle 3 di Gary Dauberman. L'Hollywood Reporter sottolinea che le due star non hanno ancora firmato il contratto per far parte della produzione, ma che comunque dovrebbe trattarsi solo di una formalità.

Resta anche da vedere su quale dei casi dei Warren sarà basato il nuovo film, quindi rimanete sintonizzati: vi ricordiamo nel frattempo che il prossimo episodio del franchise sarà The Nun 2, atteso per l'8 settembre 2023; nel cast tornerà anche Taissa Farmiga, sorella minore di Vera.