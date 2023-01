The Conjuring 4 sarà l'ultimo della saga, ma quando uscirà? Parla James Wan

The Conjuring 4 è ufficiale e vedrà il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga in quella che probabilmente sarà l'ultima avventura dei coniugi Warren, ma quando uscirà esattamente il nuovo film della saga?

Il regista James Wan, il creatore del The Conjuring Universe nonché autore dei primi due acclamati capitoli, l'originale The Conjuring L evocazione e The Conjuring 2 - Il caso Enfield, ne ha parlato in una recente intervista promozionale concessa a Collider: "Con i film della serie Conjuring dedicati ai Warren siamo molto attenti e li trattiamo come cose preziose. Questo per sottolineare la cura con cui li sviluppiamo, e per farvi capire che potremmo prenderci del tempo per svilupparlo al meglio e assicurarci che sia perfetto. Vogliamo che l'emozione nelle storie dei Warren sia quella giusta, soprattutto con questo episodio che potrebbe potenzialmente rappresentare la conclusione della saga."

The Conjuring 4 è stato annunciato nell'ottobre 2022, ed attualmente in lavorazione presso la New Line Cinema con James Wan e Peter Safran che torneranno come produttori e David Leslie Johnson-McGoldrick incaricato di scrivere la sceneggiatura. L'originale The Conjuring è stato rilasciato nel 2013 ed è diventato uno dei film horror di maggior successo di tutti i tempi, incassando 319,5 milioni contro un budget di 20 milioni: la saga negli anni si è costruita un grosso seguito, al punto che l'ultimo episodio, The Conjuring: Per ordine del diavolo (recuperate qui la nostra recensione di The Conjuring 3), con un budget di 39 milioni ha incassato 206 milioni pur uscendo nel 2021 durante la pandemia e in contemporanea su HBO Max.

Ricordiamo che il prossimo appuntamento con la saga sarà The Nun 2, in uscita il 7 settembre 2023.