The Conjuring 4, quando esce il prossimo capitolo della saga?

Quando esce The Conjuring 4, il prossimo capitolo della saga? L'uscita al cinema di The Nun 2 ha risvegliato l'interesse dei fan verso l'amato franchise creato da James Wan, ma cosa sappiamo oggi sul nuovo episodio?

Come saprete, The Nun 2 è il nono capitolo dell'universo di The Conjuring, e sarà seguito non solo da un film per il grande schermo - intitolato The Conjuring: Last Rites - ma anche dalla prima serie tv live-action della saga, nota attualmente come The Conjuring: La serie, in uscita in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand Max.

Attualmente nessuno dei due progetti ha una data d'uscita, ma è possibile che il quarto capitolo della saga principale creata da James Wan arrivi nel 2025: l'annuncio del film del resto è arrivato nell'ottobre 2022, dopo il successo del terzo episodio The Conjuring: Per ordine del diavolo - in grado di andare in profitto nonostante l'uscita simultanea tra sala e streaming su HBO Max nel 2021 - ed è ampiamente pronosticabile un inizio di produzione nel corso del 2024. Chiaramente, tutto dipenderà da quanto ancora dureranno gli scioperi di Hollywood, e a seconda di quando avranno fine Warner Bros potrà fornire qualche dettaglio in più sui progetti per il futuro del franchise di The Conjuring.

