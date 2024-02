The Conjuring 4 sarà l'ultimo film della saga: svelato il titolo e il regista

The Conjuring 4 sarà l'ultimo episodio della saga principale del The Conjuring Universe, quella dedicata ai coniugi Warren, e in queste ore Warner Bros ha annunciato grosse novità in merito all'attesissimo film horror.

Il progetto, attualmente operativo sotto il semplice titolo di The Conjuring 4 ma che secondo le fonti uscirà nelle sale con il titolo di The Conjuring: L'ultimo rito, è in lavorazione dall'inizio dello scorso anno ma in queste ore ha finalmente trovato un regista, e si tratta di un volto familiare: il capitolo finale della saga sarà diretto da Michael Chaves, già regista di The Conjuring: Per ordine del diavolo, il precedente episodio arrivato nel 2021.

Questa mossa rende Chaves il nuovo 'protagonista' del franchise, dato che in precedenza il regista aveva già diretto lo spin-off The Nun II. David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha co-scritto il terzo capitolo con il creatore del franchise James Wan, ha scritto la sceneggiatura di The Conjuring: L'ultimo rito, con Wan che produrrà il film in collaborazione con Peter Safran. I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, ma come sempre i protagonisti saranno gli investigatori soprannaturali Ed e Lorrain Warren, messi di fronte a porte cigolanti, ombre inquietanti alle finestre, croci ribaltate e possessioni demoniache varie ed eventuali. Ovviamente, Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno nei ruoli principali, con le riprese che avranno luogo in estate ad Atlanta.

Il primo The Conjuring, realizzato per soli 20 milioni di dollari, è diventato un successo travolgente al box office nel 2013, quando incassò 320 milioni di dollari in tutto il mondo. Da allora, il franchise ha generato incassi per oltre 2,1 miliardi di dollari al botteghino globale.