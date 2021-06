The Conjuring 4 esplorerà l'isteria satanista degli anni '80? Risponde Michael Chaves!

Nel corso di un'intervista promozionale per l'uscita nei cinema di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, il regista Michael Chaves è stato immancabilmente interrogato su un eventuale quarto episodio della saga.

Al momento The Conjuring 4 non è stato annunciato ufficialmente, ma considerato il successo con cui ha esordito The Conjuring 3 nelle sale le cose potrebbero cambiare presto: tenendo questo a mente, e ricordando le dichiarazioni di Patrick Wilson e Vera Farmiga sulla voglia di tornare ancora una volta nei panni di Ed e Lorraine Warren, Slash Film ha chiesto a Michael Chaves quale storia dell'orrore potrebbe essere narrata in un eventuale nuovo capitolo. Il regista ha risposto:

“In definitiva, come probabilmente potete immaginare, questa saga è la creatura di James Wan. Anche se è impegnato a gestire tutti i suoi altri progetti, è il Kevin Feige di questo mondo. Quindi davvero un quarto episodio dipende solo da lui, così come sarà lui a scegliere in che direzione andare. Io sono cresciuto guardando X-Files. Adoravo il modo in cui ogni nuovo caso sembrava unico e diverso. E penso che, sebbene il successo del primo Conjuring sia la ragione per cui abbiamo iniziato questo incredibile franchise, quel film abbia anche creato un'aspettativa ingiusta nei confronti della saga, perché tutti si aspettano film sulle case infestate. Dal canto mio sono stato incredibilmente entusiasta di spingere i Warren ad uscire dai meccanismi della casa stregata per affrontare un caso investigativo sorprendente ed eccitante. Penso che ci sia così tanto materiale interessante da esplorare. Adoro anche come questo film inizi a tirare fuori il filo del Satanismo e del Panico Satanico. E ora che il franchise si dirige verso gli anni '80, dove quegli argomenti divennero davvero centrali, sento che potrebbero esserci molte storie eccitanti da raccontare".

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo.