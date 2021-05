The Conjuring 3, la Warner fa paura: premiere in un bosco di notte con Billie Eilish

Per sponsorizzare l'uscita di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, a Los Angeles la Warner Bros. ha realizzato il sogno proibito degli amanti dell'horror: una proiezione in anteprima organizzata in un bosco e nel bel mezzo della notte!

Tenutosi al Franklin Canyon Park di Beverly Hills, l'evento, soprannominato "The Devil's Woods Experience", ha previsto una proiezione tra gli alberi e un tour di Devil's Woods, in cui gli ospiti dotati di torcia sono stati guidati attraverso scene ispirate ai film horror, con tanto di preti esorcisti e vittime possedute ... senza contare le motoseghe, lapidi e oggetti soprannaturali di varia natura.

Tra gli ospiti anche la pop-star Billie Eilish così come il regista Michael Chaves, che prima della proiezione ha ringraziato James Wan, regista dei primi due film della saga, per aver creato questo celebre e acclamato universo paranormale. "Questo è un film totalmente horror, ma è anche una storia d'amore e una storia di fede e ci sono molte persone qui che con me hanno compiuto un grande atto di fede", ha detto Chaves, i cui crediti precedenti includono La Llorona e il videoclip "Bury a Friend" di Eilish. Gli ospiti hanno guardato il film in un anfiteatro circondato dal bosco e hanno ricevuto mantelli con il marchio The Conjuring per scaldarsi.

The Conjuring: Per ordine del Diavolo arriverà nei cinema dal 3 giugno: in attesa della nostra recensione in anteprima, guardate il nuovo trailer di The Conjuring 3 e recuperate il nostro Everycult su The Conjuring.

