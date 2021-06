The Conjuring 3 supera A Quiet Place 2 e diventa il nuovo re del box office!

Nonostante l'uscita ibrida tramite HBO Max, The Conjuring: Per ordine del Diavolo di Warner Bros. e New Line Cinema sta battendo il secondo week-end di programmazione di A Quiet Place - Part II della Paramount, e il box office nord-americano si prepara a festeggiare un nuovo campione.

Al momento la stima degli analisti resta in una forbice che va dai $23,5 milioni ai $22 milioni, ma non dovrebbero esserci dubbi: sarà un altro fine settimana molto solido al botteghino USA, soprattutto considerando che al terzo posto della classica Crudelia della Disney continua a fare bene, con un secondo week-end da $11,4 milioni.

The Conjuring 3 ha guadagnato $9,84 milioni venerdì superando i $6,2 milioni di A Quiet Place 2, che nel suo secondo week-end di programmazione dovrà affrontare un rispettabile e onesto calo del -54% rispetto all'esordio. Ma il film è già un successo, considerando che entro la fine del suo secondo fine settimana il sequel diretto da John Krasinski arriverà a 91,1 milioni di dollari, e non stupisce che Paramount abbia già annunciato il terzo capitolo della saga di A Quiet Place.

Tornando a The Conjuring 3, il film ha superato l'esordio al botteghino di Annabelle 3, che nel florido box office del 2019 incassava $20,2 milioni nel suo primo week-end. Tra l'altro, come al solito, New Line ha mantenuto basso il budget di produzione dell'ultima avventura paranormale di Ed e Lorraine Warren, costata appena $40 milioni, e quando arriveranno i dati dal box office internazionale è altamente probabile che quella cifra sarà ampiamente superata.



Per altri approfondimenti, scoprite cosa c'è di vero in The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo.