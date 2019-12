The Conjuring 3: rivelato l'inquietante titolo del terzo capitolo prodotto da James Wan

Warner Bros. e New Line Cinema hanno rivelato ufficialmente che il terzo capitolo della celebre saga horror si intitolerà The Conjuring: The Devil Made Me Do It e che la pellicola approderà nelle sale statunitensi il prossimo settembre.

Come noto questo annunciato terzo capitolo vedrà il ritorno di James Wan solo in qualità di produttore, mentre la regia è stata affidata a Michael Chaves, che proprio quest'anno ha esordito dietro la macchina da presa con La Llorona - Le lacrime del male, sempre prodotto da Wan e distribuito da New Line. Quest'ultima pellicola si è rivelata un incredibile successo internazionale al box-office, avendo totalizzato circa 122 milioni di dollari su un budget di circa 9 milioni.

Nel cast di questo terzo capitolo ritroveremo Patrick Wilson e Vera Farmiga di ritorno nei panni dei coniugi Warren, dopo essere apparsi in un cameo anche in Annabelle 3, e insieme a loro anche Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. Proprio Wilson, in una recente intervista, aveva anticipato che questo nuovo capitolo sarà molto diverso dai precedenti: "Il processo di creazione di Conjuring 3 è stato fantastico e anche molto diverso dai precedenti due. E' sempre quel mondo lì, ha sempre la stessa ossatura. Ancora una volta sarà molto incentrato sul rapporto tra Ed e Lorraine, e ancora una volta spingeremo i nostri personaggi in luoghi in cui non sono andati finora, ma il film sarà davvero una bella aggiunta perché è una bestia del tutto diversa. E questo gioco di parole era voluto...".

Wan, stavolta, si è limitato al "semplice" ruolo di produttore, essendo già impegnato nelle riprese del suo nuovo film, Malignant, la cui uscita precederà di circa un mese quella di questo The Conjuring: The Devil Made Me Do It (essendo programmato per l'agosto 2020). Di recente, Wan ha condiviso la prima foto dal set del film, la cui trama viene tenuta nascosta, è basato su una storia originale scritta da Wan e dalla sua compagna Ingrid Bisu, che ha recitato in The Nun e avrà un ruolo anche in questo nuovo film.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su The Conjuring e ad uno speciale sulle tre migliori scene di Annabelle 3.