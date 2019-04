The Conjuring 3, rivelata finalmente la data d'uscita ufficiale del film!

A dicembre James Wan confermava la trama dell'attesissimo trama dell'attesissimo The Conjuring 3, mentre i report di qualche settimana fa rivelavamo l'inizio delle riprese entro fino giugno 2019, ma è durante il CinemaCon che la Warner Bros ha finalmente annunciato la data d'uscita ufficiale del terzo film della saga.

Il prossimo 4 luglio arriverà nelle sale italiane l'attesissimo terzo capitolo di Annabelle, spin-off della saga che mostrerà però anche il ritorno dei coniugi Warren, che avranno un ruolo secondario ma importante, essendo il film di Gary Dauberman ambientato all'interno della loro casa, tra le tante reliquie demoniache tenuta al sicuro in una stanza benedetta regolarmente.



Sarà il secondo spin-off in due anni, dopo il discreto The Nun, ma il 2020 ci regalerà il ritorno della saga principale e di un nuovo e spaventosissimo caso con protagonisti direttamente Ed e Lorrain, questa volta impegnati non in possessioni demoniache ma con un uomo accusato di omicidio, a quanto pare malato di licantropia. La data d'uscita è fissata per il prossimo 11 settembre 2020.



Alla regia di The Conjuring 3 non troveremo però come annunciato l'amato e apprezzato James Wan, ma uno dei suoi nuovi protetti, Michael Chaves, di cui potremo molto presto ammirare il primo film da regista, il terrificante La Llorona - Le lacrime del male, in uscita nelle sale italiane il prossimo 17 aprile.