The Conjuring 3, al via le riprese! Vera Farmiga condivide una prima foto dal set

Luglio sarà il mese dell'atteso Annabelle 3, nuovo capitolo spin-off della saga madre, ma a quattro anni di distanza dal discreto The Cojuring 2 - Il Caso Enfield, nel 2020 sbarcherà nelle sale l'anticipato The Conjuring 3 (ancora senza titolo ufficiale), diretto però da Michael Chaves (La Llorona - Le lacrime del male).

È allora con felicità che possiamo annunciarvi oggi l'inizio ufficiale delle riprese del film, per una produzione che durerà probabilmente fino a fine luglio o i primi d'agosto. A rivelare l'inizio delle riprese ci ha pensato comunque Vera Farmiga, interprete nel franchise di Lorrain Warren (defunta il mese scorso), che ha deciso di condividere una foto dal set via Instagram, scrivendo: "E così ha inizio!".



Al momento sono davvero pochi i dettagli sulla trama, ma a quanto pare dovrebbe concentrarsi sulla storia di Bill Ramsey, passata anche all'attenzione popolare con il nome di The Southend Werewolf. Dopo una vita di spiacevoli eventi, attacchi di rabbia, inspiegabili fatti di aggressione e incredibili dicerie sulla trasformazione in licantropo, alla fine Ramsey venne visitato anche dai coniugi Warren verso metà degli anni '80, cosa che portò anche a un esorcismo.



The Conjuring 3 uscirà nelle sale l'11 settembre 2020. Nel cast tornerà ovviamente anche Patrick Wilson, come vediamo anche nella foto.