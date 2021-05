The Conjuring 3, il regista svela una sorprendente ispirazione per il nuovo film

Nelle scorse settimane è arrivato in rete il trailer ufficiale di The Conjuring: Per ordine del diavolo, nuovo capitolo della fortunata saga horror creata da James Wan. Intervistato da Total Film, il regista Michael Chaves (La Llorona) ha svelato una sorprendente ispirazione per il terzo film incentrato sui coniugi Warren.

"Fino ad ora, questi film sono rimasti all'interno di un certo tipo di struttura. Ma volevamo portarli oltre" ha spiegato il regista. "Se7en di David Fincher è uno dei nostri preferiti e siamo stati entusiasti di andare in quella direzione - qualcosa che circonda un'indagine - all'interno della saga, pur utilizzando tutta la terminologia e il linguaggio soprannaturali."

Anche basare la pellicola su un caso di vita reale si è rivelata una sfida, come ha spiegato Chaves: "C'era una vittima in questa storia. Ci ha pesato molto perché sapevamo che dovevamo realizzare un film che fosse emozionante e spaventoso, e siamo riusciti a mantenere le aspettative, ma siamo stati anche molto attenti a rimanere fedeli alla storia vera."

Il caso in questione è quello di Arne Cheyenne Johnson, che è stato condannato per omicidio colposo di primo grado per l'uccisione del suo padrone di casa, Alan Bono. La difesa di Johnson al processo sostenne che l'accusato era posseduto da un demone quando ha compiuto l'omicidio, la prima volta in assoluto nella storia americana che un caso di possessione demoniaca venne tirato in ballo in un tribunale.

Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 3 giugno. Intanto, vi lasciamo all'omaggio a L'esorcista del trailer di The Conjuring 3.