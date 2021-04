The Conjuring 3: qual è la vera storia che ha ispirato Per ordine del Diavolo?

Il primo e promettente trailer di The Conjuring - Per ordine del Diavolo di Michael Chaves, terzo capitolo del franchise horror prodotto da James Wan e questa volta dedicato alla vera storia del caso d'omicidio di Arne Cheyenne Johnson, ha mostrato una prima occhiata ufficiale al nuovo caso cinematografico dei Coniugi Ed e Lorraine Warren.

Ma qual è la vera storia dietro al film?



The Conjuring 3 segue il coinvolgimento dei demonologi Ed e Lorraine Warren nel primo caso giudiziario mai registrato in cui la difesa dell'imputato ha affermato l'innocenza del proprio assistito a causa di una possessione demonica. Il film racconta infatti due casi di possessione a cui indagheranno veramente i coniugi Warren, entrambi nella stessa famiglia a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. La prima parte del caso riguarda David Glatzel, un bambino di 11 anni presumibilmente posseduto da uno spirito demoniaco a Brookfield, Connecticut nel 1981.



Stando al Washington Post, nella realtà, dopo svariati e strani incidenti che coinvolsero David e che indicavano dell'attività paranormale, i Glatzel decisero di chiamare i Warren e dei sacerdoti della chiesa cattolica. I coniugi Warren e i sacerdoti eseguirono dei piccoli esorcismi informali su David alla presenza della sorella Debbie Glatzel e de fidanzato di quest'ultima, Arne Johnson. E la maggior parte del caso reale e cinematografico coinvolge proprio Johnson e non David.



Nel 1981, infatti, Arne venne accusato di aver ucciso il suo padrone di casa, ma una volta accusato Johnson affermò di non ricordare nulla e che si trattò di possessione demoniaca. Stando al racconto del New York Times dell'epoca, Johnson avrebbe pugnalato più volte il padrone di casa durante un alterco con la sua fidanzata, per poi essere ritrovato a circa 2 miglia di distanza dalla scena del crimine. La sua famiglia ha affermato che durante l'esorcismo di David, il demone è passato al corpo di Arne, utilizzandolo alla fine per commettere l'omicidio. E i Warren divennero per questo parte integrante del sostegno alla difesa di Arne Johnson.