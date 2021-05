The Conjuring 3: qual è l'easter egg de L'esorcista nel trailer di Per ordine del Diavolo?

Qualche giorno fa Warner Bros. ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di The Conjuring: Per ordine del Diavolo, nuovo capitolo della fortunata saga horror ideata da James Wan, che questa volta ha deciso di affidare la regia della pellicola a Michael Chaves.

Il filmato è ricco di momenti accattivanti che lasciano ben sperare anche per questo sequel, come per esempio le scene di Lorraine Warren che vaga per i boschi o la sequenza del bambino (interpretato dal giovanissimo Julian Hilliard apparso di recente in WandaVision), ma gli appassionati del genere non sarà certo sfuggito anche lo splendido omaggio a L'esorcista.

A circa 1 minuto e 47 secondi del filmato, che potete visionare in calce all'articolo, è infatti presente un'inquadratura che richiama in tutto e per tutto l'arrivo del prete di Max Von Sydow nel capolavoro di William Friedkin, a partire dall'abbigliamento pressoché identico fino ad arrivare al modo in cui fissa la sua destinazione nel buio della notte. La scena in questione, come molti di voi già sapranno, è stata utilizzata per realizzare l'iconico poster de L'esorcista, pellicola a cui The Conjuring (e in generale tutto il genere della possessione demoniaca) deve ovviamente moltissimo.

Avevate notato questo easter egg? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alla storia vera che ha ispirato The Conjuring 3.