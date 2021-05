The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, confermato un easter-egg a Freddy Kruger!

Parlando con Bloody Disgusting per la fase promozionale del suo nuovo film The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, il regista Michael Chavez ha confermato la presenza nel nuovo film della saga di un easter-egg legato a Freddy Kruger, leggendaria icona della saga horror di Nightmare.

Più nello specifico, però, Chaves ha confermato che il terzo capitolo della saga di The Conjuring, che già dal trailer ufficiale con Patrick Wilson e Vera Farmiga aveva lasciato intravedere una grossa citazione a L'esorcista, farà riferimento non tanto all'originale A Nightmare on Elm Street, uscito nel 1984, quanto piuttosto al quarto film della saga, A Nightmare on Elm Street: Il non risveglio, datato 1988.

Come si intravede nel primo trailer del film, ad un certo punto una presenza ultraterrena emerge da un letto ad acqua: la scena è un omaggio a Freddy Krueger, che tormenta una vittima in un modo molto simile nel film sopracitato. "Il quarto film della saga è stato il primo che ho visto, e aveva una scena con il letto ad acqua", ha dichiarato Chaves parlando a Bloody Disgusting. "Il che, sì, questo è un riferimento spudorato a quel film. Ironia della sorte, il mio assistente alla regia, Jeffrey Wetzel, ha lavorato a quel film, quindi gli ho chiesto di raccontarmi tutti i segreti del letto ad acqua. Avevo bisogno di sapere come hanno fatto all'epoca."

Ricordiamo che The Conjuring: Per ordine del Diavolo arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 3 giugno.