The Conjuring 3: Patrick Wilson e Vera Farmiga di nuovo insieme nella foto dal set

Dopo la prima foto dal set di The Conjuring 3 per annunciare l'inizio delle riprese, Vera Farmiga è tornata su Twitter condividendo un'altra immagine dal dietro le quinte del nuovo film della saga horror creata da James Wan.

Questa volta, l'attrice ha postato uno scatto che la mostra in compagnia dell'amico, collega e co-protagonista Patrick Wilson: come al solito, potete guardarla in calce all'articolo.

"Felice primo giorno sul set!" ha scritto l'attrice, taggando il regista del film Michael Chaves, il produttore James Wan e, per l'appunto, lo stesso Wilson, oltre ovviamente alla casa di produzione New Line e la major Warner Bros., che distribuirà il film a settembre 2020.

Prima di allora, però, i coniugi Warren torneranno in Annabelle 3: anche se il terzo capitolo della saga dell'iconica bambola maledetta sarà ambientato totalmente nella loro casa, comunque, la storia ruoterà principalmente intorno alla figlia della coppia, Judy Warren, che insieme ad alcune sue amiche risveglierà le maledizioni conservate nel museo che occupa un'ala della casa; Ed e Lorrain dovrebbero avere un ruolo solo marginale.

The Conjuring 3, comunque, racconterà la storia del processo ad Arne Cheyenne Johnson noto come "Demon Murder Trial” (“processo all'assassino indemoniato”), passato alle cronache per aver formulato un precedente nella storia legale americana, dove un avvocato difende il proprio cliente basandosi sulle presunte prove di una condizione di influenzamento psicologico dovuta ad una possessione demoniaca al momento del reato contestato.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al primo logo ufficiale di The Conjuring 3.