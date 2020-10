The Conjuring 3, Patrick Wilson dà appuntamento al 2021: 'Dannato Covid, ce la faremo!'

Originariamente prevista lo scorso settembre, l'uscita al cinema di The Conjuring 3 è slittata al 2021, come tante altre produzioni, a causa degli effetti della pandemia. Per ingannare l'attesa, Warner Bros. ha pubblicato nei giorni scorsi una featurette di una trentina di minuti, con dietro le quinte e interviste ai protagonisti.

Patrick Wilson, da parte sua, ha invece pubblicato un tweet, visibile anche in calce alla notizia, per rassicurare i fan. "Dannato sia il Covid" ha scritto. "Ragazzi, vi porteremo The Conjuring 3 nel 2021!"

Il video pubblicato da Warner Bros. contiene tra le altre cose un'intervento di James Wan, che dopo aver diretto i primi due capitoli del franchise torna nel terzo nelle vesti di produttore. "Volevo davvero che The Conjuring 3 si allontanasse dalle atmosfere da casa infestata dei primi due film. Sarà su un livello completamente diverso, qualcosa che non abbiamo mai esplorato prima nel mondo di The Conjuring" ha anticipato. Del resto, già diversi mesi fa lo sceneggiatore David Leslie Johnson-McGoldrick aveva parlato di un film completamente diverso dai precedenti.

Il nuovo film, come ricorda nella featurette la co-protagonista Vera Farmiga, prende spunto dalla storia realmente accaduta di Arne Cheyenne Jackson, che per la prima volta in un processo per omicidio ha chiamato in causa la possessione demoniaca come difesa legale. "È il primo caso nella storia del diritto negli Stati Uniti" conferma lo stesso Patrick Wilson. "Sei in un percorso totalmente nuovo rispetto a quello degli altri film di The Conjuring."

Fanno parte del cast di The Conjuring 3, tra gli altri, anche Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.