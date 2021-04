The Conjuring 3 e tutto l'ovvio del mondo: sarà rated-r per terrore e immagini disturbanti

C'era da aspettarselo e infatti adesso è ufficiale: in vista della data di uscita fissata da Warner Bros. per il prossimo 4 giugno negli Stati Uniti, The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo sarà vietato ai minori.

Proprio come i due precedenti film del franchise, The Conjuring di James Wan e The Conjuring 2: Il caso Enfield, anche il terzo capitolo della serie ha ricevuto ufficialmente una valutazione "R" dalla MPAA. Il film WB/New Line è classificato "R" per: "Terrore, violenza e una serie di immagini disturbanti."

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo narra una storia agghiacciante di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino i reali investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali affrontati nella loro carriera, inizia con una lotta per l’anima di un giovane ragazzo e porterà i due demonologi a cose mai viste prima. Inoltre, la vera storia sulla quale si basa il film è stata la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto di omicidio avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa in tribunale.

Patrick Wilson e Vera Farmiga tornano entrambi nel ruolo di Ed e Lorraine Warren, con Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard al loro fianco. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!