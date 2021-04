The Conjuring 3: il nuovo film della saga sarà anticipato da un prequel ufficiale!

A quanto pare Warner Bros. e New Line Cinema vogliono fare le cose in grande e dopo il terrificante trailer di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo arriva l'annuncio di un prequel ufficiale per il nuovo film dei coniugi Ed e Lorraine Warren.

Insieme alla DC Comics, infatti, la Warner Bros. ha annunciato un nuovo titolo ambientato nel The Conjuring Universe della New Line Cinema: la serie, limitata in cinque numeri e intitolata The Conjuring: The Lover, verrà lanciata il 4 giugno prossimo e fungerà da preludio all'attesissimo The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, che negli Stati Uniti sarà distribuito al cinema e su HBO Max nella stessa data.

The Conjuring: The Lover è co-sceneggiato dallo sceneggiatore del film David Leslie Johnson-McGoldrick, già autore di The Conjuring 2, insieme all'autore di bestseller del New York Times Rex Ogle. La serie è disegnata da Garry Brown e amplierà la tragica storia di Jessica, una matricola del college che torna al campus dopo la pausa invernale portando con sé le ansie dei brutti voti dello scorso semestre, l'imbarazzo del dover affrontare un ragazzo che desidera con cui non è mai andata a letto e la sensazione snervante di essere continuamente osservata. Secondo la sinossi, "Jessica si rende presto conto che qualcosa di malvagio ha fatto di lei il suo bersaglio, e questo qualcosa non si fermerà finché non l'avrà presa: ma cosa questa sinistra presenza da una matricola del college apparentemente normale?". In basso potete gustarvi la cover del fumetto.

Ricordiamo che in Italia The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo uscirà nei cinema dal 3 giugno prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.