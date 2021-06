The Conjuring 3, nuovi dettagli sul misterioso demone tagliato dal film e il suo spin-off!

Qualche giorno fa era stato svelato che The Conjuring: Per ordine del Diavolo avrebbe dovuto presentare un nuovo demone destinato ad avere un suo proprio spin-off, purtroppo però il regista Michael Chaves ha tagliato la scena di comune accordo con la produzione.

Insomma, a differenza di quanto accadde con Annabelle in The Conjuring e The Nun in The Conjuring 2, Per ordine del Diavolo non lancerà un nuovo film spin-off: questo "demone iconico", com'è stato definito, avrebbe dovuto lavorare in tandem con l'antagonista del film, ma avere due villain sarebbe stato troppo complicato e, di conseguenza, il demone è stato tagliato. Come spiega Chaves:

"In realtà avevamo quello che pensavamo sarebbe stato il nuovo demone perfetto per uno spin-off, e sarebbe stato molto fedele alla nostra storia. Praticamente veniva estratto dall'intervista e dalla descrizione del piccolo David. Arnie ammetteva di aver visto la stessa creatura. Sarebbe stato un demone iconico. E James Wan era d'accordo fin dall'inizio, così abbiamo girato le scene. In pratica esiste una versione del film con questo demone dentro. Avrebbe lavorato con l'occultista [interpretata da Eugenie Bondurant, ndr]. Ma per la prima volta nella saga stavamo introducendo un avversario umano, quindi, all'improvviso, la relazione tra l'occultista e il demone sembrava creare incertezza nel film."

La decisione tuttavia ha contribuito a distaccare maggiormente il nuovo film dai precedenti episodi della trama, distacco che abbiamo sottolineato (e promosso) nella nostra recensione di The Conjuring: Per ordine del Diavolo. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!