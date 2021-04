The Conjuring 3, nuove immagini dal set: 'Sarà il film più dark della serie'

Non è arrivata certo inattesa la notizia che The Conjuring 3 sarà Rated-R, ma il film diretto da Michael Chaves sembra destinato davvero a turbare a lungo il sonno degli spettatori. Nella giornata di mercoledì sono state pubblicate nuove immagini, e anche il regista ha raccontato qualcosa sull'atmosfera del nuovo capitolo del franchise.

Le immagini, pubblicate da IGN, sono visibili anche nel tweet di Discussing Film in calce alla notizia. Michael Chaves, dal canto suo, ha definito The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo il film più inquietante della trilogia.

"Ho mostrato il montaggio finale a Vera Farmiga e a suo marito e loro sono stati d'accordo con me, e hanno detto: Questo è il film più dark della saga The Conjuring. Scava davvero in materiale oscuro. Questo è sicuramente un caso in cui ci sono conseguenze reali, ci sono vittime reali."

Potrebbero esserci nuovi film di The Conjuring dopo il terzo, mentre Michael Chaves ha continuato a raccontare quello che è stato il suo lavoro: "Essendo un fan del franchise, ero sinceramente molto nervoso all'inizio all'idea di rompere con le convenzioni, rompere con molte cose che sono tradizione, ma penso che quello che abbiamo fatto sia stato intrecciare il linguaggio e le cose che il pubblico vuole da un film di The Conjuring: la paura, i Warren, la loro relazione. E li abbiamo spinti al limite in questa nuova direzione davvero fresca ed emozionante."