The Conjuring 3, nuova immagine ufficiale del film con Patrick Wilson e Vera Farmiga

Stando alle parole del regista Michael Chaves (La Llorona), l'atteso The Conjuring - Per ordine del diavolo, terzo capitolo del franchise prodotto da James Wan e dedicato ai casi di Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), porterà la serie cinematografica verso una direzione differente rispetto al passato.

Laddove infatti i primi due The Conjuring erano sostanzialmente ambientati in delle case infestate, anche se con un piede ben ancorato alla realtà proprio per la veridicità storica dei racconti (comunque romanzati, ovviamente), Per ordine del diavolo offrirà una sorta di scossone al genere, provando a ribaltarlo dall'interno.



Ne ha parlato Chaves a Total Film, magazine che ha pubblicato anche un'immagine inedita e ufficiale dal set. Il regista ha spiegato: "Volevamo distruggere le porte degli hunted house movie. Fino ad ora, questi film sono esistiti all'interno di uno specifico tipo di struttura. Volevamo disperatamente portarli oltre. Seven di David Fincher è uno dei nostri film preferiti e abbiamo voluto fare qualcosa in questo senso, qualcosa dedicato a un'indagine all'interno della serie, pur utilizzando in tutto e per tutto l'intera terminologia e il linguaggio soprannaturali".



Godetevi il primo trailer ufficiale di The Conjuring - Per ordine del diavolo, la cui uscita italiana è prevista per il prossimo 3 giugno 2021.