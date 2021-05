The Conjuring 3: Lorraine attaccata da un demone in questa scena in anteprima

Warner Bros. ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale tratta da The Conjuring - Per ordine del diavolo, la cui uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo giugno. Nella breve clip vediamo la protagonista Vera Farmiga, di nuovo nei panni di Lorraine Warren, che viene attaccata improvvisamente da un demone. La tensione è altissima.

Come confermato dal regista, Micahel Chaves, The Conjuring - Per ordine del diavolo si aprirà con un omaggio a L'esorcista di William Friedkin: "Credo che i film di The Conjuring siano sempre delle lettere d'amore al cinema e ai film horror" ha affermato il regista durante un'intervista con Slash Film, spiegando le ragioni dietro questa scelta "Se guardate il primo capitolo potete vederci così tanto di The Changeling. E credo che sia qualcosa che viene fatto con grande amore. E in questa scena d'apertura di Per Ordine del Diavolo è senza dubbio uno sfrontato riferimento a L'Esorcista".

"E sapete, è divertente perché sono stato lì lì per tagliarla" ha rivelato poi Chaves "Mi sono detto a un certo punto 'Forse è troppo evidente'. Le persone diranno 'Stai soltanto svergognatamente rubando dal più grande horror di sempre'. Ma alla fine l'ho tenuta, e sono contento di averlo fatto, perché quando abbiamo iniziato con le anteprime, la gente ha amato poter vedere questi riferimenti e fare quel tipo di connessione".

Come recita la sinossi ufficiale,The Conjuring - Per ordine del diavolo "narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa".

Micahel Chaves, che ha diretto il film The Curse of La Llorona, ha diretto questo nuovo film da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2, Aquaman) e un soggetto di James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick. L'uscita è attesa per il 3 giugno.