The Conjuring 3: c'è pure James Wan nel trailer dietro le quinte di Per ordine del Diavolo

Dopo avervi mostrato una scena in anteprima di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, il nuovo capitolo della storia di Ed e Lorraine Warren si mostra in un trailer promozionale dietro le quinte che include anche la partecipazione del creatore del franchise James Wan.

L'autore, che aveva diretto l'originale The Conjuring e il primo sequel The Conjuring 2, torna in questo capitolo in qualità di produttore: nel filmato svela che le idee preliminari per Per ordine del Diavolo risalgono proprio alle riprese di The Conjuring 2: Il caso Enfield, quando durante una pausa sul set Wan propose ai due attori principali Patrick Wilson e Vera Farmiga un nuovo episodio dall'anima più puramente 'detective story'.

The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo è incentrato sui fatti veri del primo caso nella storia degli Stati Uniti in cui un sospettato di omicidio abbia portato in sua difesa in tribunale la possessione demoniaca. Si tratta della storia di Arne Cheyenne Johnson, che è stato condannato per omicidio colposo di primo grado per l'uccisione del suo padrone di casa, Alan Bono, e che in tribunale ha usato come alibi la possessione di un demone, che avrebbe controllato il suo corpo durante il brutale atto.

Il cast include anche Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. Micahel Chaves, che ha diretto il film The Curse of La Llorona, ha curato la regia del nuovo episodio da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2, Aquaman) e da un soggetto di James Wan e David Leslie Johnson-McGoldrick.



La data di uscita italiana è fissata al 3 giugno. Godetevi il filmato nel player in alto.