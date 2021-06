The Conjuring 3 da domani nei cinema italiani: ecco il terrificante trailer finale!

Ad appena un giorno dal debutto nelle sale italiane, Warner Bros. ha diffuso in rete il trailer finale di The Conjuring - Per ordine del diavolo, nuovo capitolo della fortunata saga horror nata dalla mente di James Wan.

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano nei panni dei coniugi Warren, alle prese questa volta con il primo caso nella storia degli Stati Uniti in cui un sospettato di omicidio abbia portato in sua difesa in tribunale la possessione demoniaca.

Stando alla sinossi ufficiale, il film "narra un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa."

Diretto da Micahel Chaves, promosso a regista della saga principale dopo aver curato lo spin-off La Llorona - Le lacrime del male, il film sarà disponibile nei cinema italiani a partire da domani 2 giugno.

