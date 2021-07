The Conjuring 3 è già disponibile on demand! Guida per l'acquisto e il noleggio premium

Circa un mese dopo l'uscita nelle sale cinematografiche italiane, The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo è già pronto al debutto sul mercato digitale e da oggi 6 luglio è disponibile per l'acquisto o il noleggio premium.

Il terzo film della saga horror creata da James Wan è disponibile per l'acquisto digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre per chi preferisce l'opzione noleggio premium potrà trovarlo su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. Infine, se volete lasciarvi tentate, sul canale Youtube ufficiale di Warner Bros. Italia sono già disponibili 10 minuti in anteprima del film: potete godervi il filmato direttamente all'interno di questo articolo facendo partire il player che trovate in alto.

The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro che ha sconvolto gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren: uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo e segna la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa in tribunale. Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, con James Wan che per la prima volta ha ceduto la regia della saga ad un giovane collega, Michael Chaves: nel cast anche Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di The Conjuring 3: Per ordine del diavolo e alla nostra intervista a Patrick Wilson e Vera Farmiga.