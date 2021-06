The Conjuring 3, Crudelia e A Quiet Place 2 guidano la rinascita del box office!

Ancora una grande week-end a livello globale per quanto riguarda i tre titoli di punta del momento, The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo di Warner Bros., Crudelia della Disney e A Quiet Place - Parte 2 della Paramount.

Nel caso di The Conjuring 3, il film ha superato i $100 milioni di dollari di incasso a livello mondiale dopo aver aggiunto altri $23,4 milioni da 51 mercati diversi per un buon calo del 44% rispetto alla settimana scorsa. Ciò porta il totale fuori dagli Stati Uniti a $68 milioni e il totale globale a $111,8 milioni, in attesa dell'uscita su altri 18 mercati tra cui Germania, Giappone e Taiwan. In queste ore la Francia si è dimostrato il nuovo mercato più importante per il film Warner, con $5 milioni, un debutto al n. 1 e soprattutto un'apertura pari a quella di The Conjuring 2.

Sempre in ambito horror, A Quiet Place Parte 2 ha aggiunto $16 milioni di dollari al suo totale nel suo terzo fine settimana per un totale internazionale di $75,8 milioni in 37 mercati e un totale globale di $184,8 milioni di dollari. E il film è ancora atteso in diversi i mercati quali Francia, Spagna, Corea, Giappone, Italia, Germania e Brasile.

Infine, cambiando genere, Crudelia della Disney ha raccolto altri $17,6 milioni in 39 mercati per portando il suo totale internazionale a $73,3 milioni e quello globale a $129,3 milioni di dollari, da sommare in un secondo momento alle vendite registrate con accesso vip su Disney+. Da sottolineare anche l'esordio in Cina, con $18,7 milioni di dollari.

