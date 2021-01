The Conjuring 3, i Coniugi Warren tornano nelle nuove foto del film horror

È grazie a Dread Central che possiamo mostrarvi oggi quattro nuove immagini ufficiali dell'attesissimo The Cojuring - Per ordine del diavolo, terzo capitolo della saga horror creata da James Wan e diretta questa volta da Michael Chaves (La Llorona) e sempre con protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga.

Proprio le nuove immagini sono dedicate interamente ai loro Ed e Lorraine Warren, ricercatori del paranormale che ricordiamo essere realmente esistiti e i cui casi documentati (chi più chi più meno) sono proprio alla base di ognuno dei tra capitolo del franchise, poi espansosi con i tre spin-off di Annabelle e lo spaventoso The Nun.



Il nuovo film, come ricorda nella featurette la co-protagonista Vera Farmiga, prende spunto dalla storia realmente accaduta di Arne Cheyenne Jackson, che per la prima volta in un processo per omicidio ha chiamato in causa la possessione demoniaca come difesa legale. "È il primo caso nella storia del diritto negli Stati Uniti" conferma lo stesso Patrick Wilson. "Sei in un percorso totalmente nuovo rispetto a quello degli altri film di The Conjuring."

Fanno parte del cast di The Conjuring 3, tra gli altri, anche Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard. Posticipato a causa Pandemia di Coronavirus, l'atteso film di Chaves uscirà ora nelle sale cinematografiche americane il prossimo 4 giugno 2021.