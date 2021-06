The Conjuring 3 è al cinema: che cosa avrebbe chiesto Patrick Wilson al vero Ed Warren?

Dopo aver letto la nostra recensione in anteprima di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo, nuovo film della saga horror creata da James Wan con protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga, è tempo di scoprire qualche divertente retroscena.

In un'intervista con ComicBook, Patrick Wilson ha rivelato che sarebbe stata un'esperienza emozionante entrare in contatto con Ed Warren. Poiché l'esperto di paranormale, che ha ispirato la realizzazione di questi film insieme a sua moglie Lorraine, è morto anni prima che il primo The Conjuring di James Wan fosse sviluppato, Wilson non ha mai avuto la possibilità di incontrarlo di persona. Tuttavia, ovviamente, l'attore non ha scartato la possibilità di un incontro soprannaturale. Secondo Wilson, sarebbe come incontrare la sua rockstar preferita.

"Penso che sarei così nervoso a questo punto, perché sono convinto di aver creato la mia versione di lui nella mia testa ormai. Non vorrei fargli una cattiva impressione. È come quando incontri una rock star, ti dici: 'Voglio conoscerti, ma in un certo senso anche no perché potrei rovinare tutto'. Però sarebbe super divertente. Mi piacerebbe chiedergli piccole cose, cose alle quali nessuno penserebbe mai. Tipo, 'Hai mai portato un coltellino svizzero in tasca?' o qualcosa del genere. Cosa che probabilmente ha fatto, in realtà, ora che ci penso. Mi ha sempre dato l'impressione di essere uno di quei tipi sempre pronti ad ogni evenienza."

The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo è in programmazione nei cinema italiani.