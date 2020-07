The Conjuring 3, brutte notizie per la saga horror con Patrick Wilson e Vera Farmiga?

Stando a quanto dichiarato nelle scorse ore da fonti attendibili, i fan della saga horror creata da James Wan potrebbero ricevere pessime notizie riguardanti l'attesissimo The Conjuring 3, nuovo capitolo con Patrick Wilson e vera Farmiga.

Deadline infatti riporta che il progetto, il cui titolo completo è The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It, starebbe innervosendo non poco la Warner Bros. a causa della sua uscita fissata a settembre. Il nervosismo della major è tale che il sequel rischia un rinvio significativo, non solo di pochi mesi o di settimane come nel caso di Tenet e Wonder Woman 1984 ma addirittura si parla di una nuova data da qualche parte nel 2021: questa data ancora non è stata decisa, ma solo perché la Warner Bros. starebbe ancora valutando se rinviare il film o meno.

La major ha ottenuto un successo senza precedenti con The Conjuring, il cui primo film ha dato vita a sequel e spin-off, e probabilmente la scelta di rinviarlo arriverebbe per strategia conservatorie: come noto la priorità al momento è Tenet di Christopher Nolan, che lo studio ha garantito rimarrà in sala per un tempo molto più lungo del normale, senza dare troppa importanza agli incassi del primo week-end ma guardando avanti di settimane e mesi. Certo il pubblico di Tenet non necessariamente è lo stesso di The Conjuring: The Devil Made Me Do It, ma per Deadline l'eventualità di un rinvio per non pestarsi i piedi da sola la Warner Bros. la starebbe considerando attivamente.

