The Cloverfield Paradox: il terzo film della saga in arrivo oggi su Netflix, ecco lo spot!

Con una mossa a sorpresa - anticipata daidi queste ore -ha ufficializzato l'acquisizione del terzo episodio della saga die, immediatamente dopo la diffusione dello spot del, ha svelato che la pellicola arriverà sulla propria piattaforma proprio nella giornata di oggi - anche in italiano, ovviamente.

Il titolo del film - inizialmente God Particle - è stato rumoreggiato per lungo tempo come Cloverfield Station ma Netflix Italia ha confermato che sarà, invece, The Cloverfield Paradox.

Nel cast David Oyelowo, Elizabeth Debicki, John Ortiz, Gugu Mbatha-Raw, Chris O’Dowd, Ziyi Zhang e Daniel Bruhl. Julius Onah dirige il film da una sceneggiatura firmata da Oren Uziel & Doug Jung. Inizialmente lo script di Uziel non aveva niente a che fare con il mondo di Cloverfield ma dopo esser stato acquisito dalla Bad Robot è stato riscritto in maniera tale che potesse collegarsi in qualche modo a quell'universo cinematografico.

Questa la breve sinossi diffusa dal colosso italiano: "Dieci anni fa è comparsa una minaccia. Oggi sappiamo perché. The Cloverfield Paradox è in arrivo su Netflix.".

Non è la prima volta che Paramount stringe accordi con Netflix. Ricordiamo il caso di Annientamento di Alex Garland, che sarà distribuito nei cinema a febbraio solo in USA, Canada e Cina, e arriverà 17 giorni dopo la sua release nel resto del mondo direttamente sulla piattaforma digitale.