The Cloverfield Paradox stava per includere un "bizzaro" riferimento 10 Cloverfield Lane

Costato 50 milioni ae con responsi da parte di critica e pubblico nel complesso mediocri, The Cloverfield Paradox si è rivelato un esperimento solo in parte di successo, soprattutto in merito alla distribuzione, ma oggi torniamo a parlare del controverso film di

Sappiamo che il terzo capitolo antologico del Cloverfield Universe contiene diversi riferimenti nascosti ai titoli precedenti, ma intervistato da Empire Magazine il regista e produttore ha rivelato che uno dei suoi preferiti è stato purtroppo tagliato nel final cut, ed esattamente quello che ricollegava il film a 10 Cloverfield Lane.



Queste le parole di Abrams: "Durante la sequenza spaziale dove vediamo volare in giro tutti questi detriti, si vedeva un particolare camion svolazzare attorno alla base. Quello era il camioncioni di Stambler, il personaggio di John Goodman in 10 Cloverfield Lane. Purtroppo è stata uno di quegli easter egg che alcune persone hanno definito troppo bizzaro, anche se personalmente lo adoravo. In molti, però, lo consideravano un po' troppo dispersivo e quindi è stato tagliato".



E per finire, la rivelazione: il mostro che vediamo proprio sul finale di The Cloverfield Paradox è proprio lo stesso del primo film, ma come dice Abrams "molto più grande". Per chiarire, poi, Onah aggiunge: "Insomma, il Cloverfield era un bambino, quindi ha probabilmente cominciato a mangiare per crescere un po'".