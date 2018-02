The Cloverfield Paradox: J.J. Abrams e Julius Onah spiegano il finale del film

Il produttoree il regista di, hanno fornito una spiegazione per il finale del film. O meglio, qualcosa di simile a una spiegazione. Sono passate poco più di tre settimane da quando il terzo film di Cloverfield ha fatto il suo sorprendente debutto su Netflix, poche ore dopo il trailer al Super Bowl.

Se non avete ancora visto il film non andate oltre nella lettura della news. Non è un segreto che mentre il film era in produzione, Abrams e il suo team sono intervenuti per rinnovare la storia e adattarla all'universo di Cloverfield, inserendo una sottotrama. I risultati sullo schermo non erano il massimo perché la sottotrama non si amalgamava bene con il resto del film e l'improvvisa apparizione del mostro Clover nella scena finale è stata sconcertante tanto quanto l'imprevista uscita del film su Netflix. Inutile dire che i cambiamenti dell'ultimo minuto che si sono verificati dietro le quinte erano evidenti nel risultato finale e hanno probabilmente provocato la confusione totale.

In una nuova intervista con The Empire Film Podcast, J.J. Abrams e il regista Julius Onah, hanno riflettuto sulla confusione venutasi a creare e hanno tentato di spiegare il finale del film. Durante l'intervista sono state fatte due importanti conferme: la prima è che il mostro di Clover che si vede alla fine è in effetti quello che abbiamo visto per la prima volta in Cloverfield, solo molto più grande. Onah ha inoltre confermato che Paradox si svolge in una timeline diversa rispetto al film originale.

Ora che sono state svelate queste prospettive multidimensionali è chiaro che esistono molti modi diversi per sviluppare le storie. Giocare con dimensioni alternative e timeline differenti nello stesso film è una scelta ambiziosa. Onestamente il regista sembra confuso quanto gli spettatori del film mentre Abrams fa del suo meglio per tranquillizzare i fan sul fatto che non stesse cercando semplicemente di fare un terzo film di Cloverfield, quando ha rielaborato il progetto durante la produzione; la sua intenzione sarebbe stata quella di cogliere ciò che riteneva fosse un'opportunità per espandere il franchise:"Da un lato puoi dire 'beh, allora qualsiasi cosa potrebbe essere un film su Cloverfield'. Ma l'intenzione non è mai stata quella di fare un film poi dire che era di Cloverfield. L'idea era che Cloverfield fosse una specie di ombrello, in base al quale si possono ambientare tutti i generi".

Sfortunatamente i due non hanno passato molto tempo per affrontare le domande più specifiche e da cui i fan avrebbero voluto una risposta. Per ora quelle domande rimangono senza risposta. Gli appassionati possono sperare che Cloverfield 4 rimetta a posto la situazione e si concentri maggiormente su un film d'intrattenimento.