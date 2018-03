The Cloverfield Paradox: ecco perché il film è andato in streaming su Netflix!

ha avuto un debutto interessante. Le voci sull'uscita del film circolavano da oltre un anno e i fan non erano mai sicuri di cosa aspettarsi. Poi improvvisamente, è arrivato un trailer durante il Super Bowl che annunciava non solo la spiegazione degli eventi del primo film, ma che sarebbe uscito su Netflix.

Le reazioni, dopo l'uscita non sono state esattamente positive. Il film sembrava un lavoro un po' affrettato e molti si sono chiesti come il film Paramount fosse arrivato su Netflix. Adesso pare che lo si sappia.

"Il film era finito, lo abbiamo recensito insieme a J.J. e alla sua squadra. Abbiamo deciso che c'erano cose a che andavano messe in pausa, principalmente sulla giocabilità commerciale nell'ottica della distribuzione tradizionale."

Questa non è esattamente una notizia scioccante, nel senso che in molti l'avevano ipotizzato. Diciamo che la strategia del "disponibile su Netflix ora" sembrava un modo per indurre le persone a guardare un film facilmente, in un modo in cui il marketing tradizionale non sarebbe stato in grado di fare. Indipendentemente da ciò, sappiamo che questo metodo è efficace: il nuovo film di Cloverfield è stato trasmesso in streaming milioni di volte subito dopo il rilascio.

Che ne pensate? Credete che questa strategia di marketing sia buona? Efficace? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

Sinossi: In The Cloverfield Paradox in un prossimo futuro la Terra è vittima di una grave crisi energetica che potrebbe mettere a rischio gli equilibri mondiali. L'agenzia spaziale decide così di lanciare la Cloverfield Station nel sistema solare affinché abbia lì luogo un esperimento con un acceleratore di particelle, considerato troppo rischioso da effettuare sul nostro pianeta, atto a procurare fonti di energia potenzialmente infinite. Una crew internazionale, formata da astronauti e tecnici di diversi Paesi, si trova in viaggio da quasi due anni intorno al sistema solare e già un tentativo è andato a vuoto; ma la seconda prova sembra andare a buon fine, tranne per un fondamentale dettaglio. La Terra infatti risulta completamente sparita dalla mappa stellare e ogni richiesta di comunicazione con il centro della NASA non va a buon fine. In più a bordo cominciano ad avvenire ben presto strani ed inquietanti fenomeni che catapultano la crew nel caos, con sospetti e vecchi attriti che si fanno sempre più accesi con il trascorrere delle ore.

The Cloverfield Paradox è ora in streaming su Netflix. Diretto da Julius Onah, il film vede la partecipazione nel cast di David Oyelowo, Gugu Mbatha-Raw, Chris O'Dowd, Elizabeth Debicki, Daniel Brühl, Zhang Ziyi, Aksel Hennie e John Ortiz.