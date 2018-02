The Cloverfield Paradox: anche il cast ha appreso il titolo la sera del Super Bowl

Come tutto il pubblico, anche gli attori dihanno appreso il titolo del film una volta che questo è stato diffuso sulla piattaforma Netflix.

Un po’ come accaduto per 10 Cloverfield Lane, in cui i tre attori coinvolti avevano girato la pellicola conoscendo solo un titolo di lavorazione fittizio, anche il cast di The Cloverfield Paradox non era a conoscenza del titolo del film. Fino all’annuncio diffuso durante gli spot del Super Bowl, non era stato, infatti, rilasciato alcun tipo di materiale promozionale e gli attori ne sono venuti a conoscenza come tutto il resto del pubblico. Questa indiscrezione è stata confermata da David Oyelowo nel corso di un Q&A diffuso sulla pagina Facebook ufficiale del film.

Secondo le ultime news, un quarto film della saga prodotta da J.J. Abrams sarebbe in dirittura d’arrivo, ma questa volta la Paramount avrebbe intenzione di distribuirlo nelle sale cinematografiche.

Sinossi: In The Cloverfield Paradox in un prossimo futuro la Terra è vittima di una grave crisi energetica che potrebbe mettere a rischio gli equilibri mondiali. L'agenzia spaziale decide così di lanciare la Cloverfield Station nel sistema solare affinché abbia lì luogo un esperimento con un acceleratore di particelle, considerato troppo rischioso da effettuare sul nostro pianeta, atto a procurare fonti di energia potenzialmente infinite. Una crew internazionale, formata da astronauti e tecnici di diversi Paesi, si trova in viaggio da quasi due anni intorno al sistema solare e già un tentativo è andato a vuoto; ma la seconda prova sembra andare a buon fine, tranne per un fondamentale dettaglio. La Terra infatti risulta completamente sparita dalla mappa stellare e ogni richiesta di comunicazione con il centro della NASA non va a buon fine. In più a bordo cominciano ad avvenire ben presto strani ed inquietanti fenomeni che catapultano la crew nel caos, con sospetti e vecchi attriti che si fanno sempre più accesi con il trascorrere delle ore.