The Clapper: Ed Helms è un attore per televendite nel trailer ufficiale

Momentum Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, il nuovo film dicon protagonisti

Da sempre un nome di spicco nel panorama del cinema indipendente americano, Montiel ha esordito con Guida per riconoscere i tuoi santi, per poi scrivere e dirigere quasi un film all’anno, fino all’ultimo Man Down con Shia LaBeouf, non proprio un successo commerciale.

Oltre ai due volti protagonisti, nel cast di The Clapper troviamo Tracy Morgan, Russell Peters, Adam Levine, Brenda Vaccaro e Alan Thicke (nella sua ultima interpretazione, prima della scomparsa avvenuta lo scorso dicembre). Rivedremo Helms in Father Figures, al fianco di Owen Wilson, e in I Do Until I don't.

Presentato nel corso dell’ultimo Tribeca Film Festival lo scorso aprile, il film uscirà in contemporanea sia in alcune sale americane che in Video On Demand il 26 gennaio 2018. In Italia potrebbe arrivare direttamente su Netflix, dato che questa ne possiede i diritti di distribuzione insieme alla Momentum.

Sinossi: la storia segue Eddie, un tipo che viene pagato per aggiungersi alle platee del pubblico presente nelle televendite. Quando viene scoperto da un presentatore di talk show in stile Late Night che fa numerose battute sul suo insolito lavoro la sua vita gli crolla addosso e rischia seriamente di mandare in frantumi anche il suo rapporto con Judy.