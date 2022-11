The Chronology of Water: Kristen Stewart debutta alla regia del film con Imogen Poots

O la morte o la regia! annunciava Kristen Stewart la scorsa primavera al Festival di Cannes. Per lei il debutto come regista rappresentava il vero obiettivo del 2022 e, seppur sul filo del rasoio, possiamo finalmente dire che l'ha centrato: l'attrice dirigerà il film The Chronology of Water!

Con Imogen Poots già annunciata nel cast, la pellicola diretta dalla Stewart verrà prodotta dall Scott Free Productions di Ridley Scott e co-scritta dalla stessa Stewart e Andy Mingo, già nel progetto del film dal 2018.

Il lavoro sarà un adattamento cinematografico dell'omonimo libro di memorie di Lidia Yuknavitch, definito dalla neo-regista in un comunicato stampa come: "Un libro che onora l'esperienza corporea in modo radicale. Rendere fisica quell'esperienza mi sembra vitale e questo impulso significa…che deve assolutamente essere un film!".

La candidata all'Oscar per Spencer dello scorso anno ha poi continuato: "Questo progetto è stato preparato per cinque anni con l'aiuto di Scott Free e non potrei essere più privilegiata di averlo come partner ed amico. Imogen Poots porterà questo film ed il peso sconcertante della vita di Lidia sullo schermo. È in grado di reggere la pressione e sono molto fortunata ad averla con me".

In attesa di ulteriori aggiornamenti, qui una breve sinossi di The Chronology of Water:

Un viaggio lirico attraverso una vita salvata dall'arte. Il racconto è incentrato su una giovane donna che trova la sua voce attraverso la scrittura e la sua salvezza come nuotatrice - diventando infine un'insegnante trionfante, una madre e una singolare scrittrice moderna. Una storia di sopravvivenza, un coming of age sessualmente abrasivo e onesto, il film è un lavaggio della memoria fisica della vita interiore dell'autrice Yuknavitch.