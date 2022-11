The Christmas Show: trailer data d'uscita per il film natalizio con Raoul Bova

Altre Storie e Adler Entertainment hanno presentato il poster, il trailer e la data d'uscita di The Christmas Show, nuovo film natalizio diretto da Alberto Ferrari con protagonista Raoul Bova.

Dedicato alla magia del Natale, The Christmas Show racconta la storia di Sofia e i suoi due figli, Ricky e Alice, che conducono una vita disincantata tra le mille difficoltà del quotidiano, senza sapere che per la famiglia Rovati questo sarà un Natale fuori dal comune: la loro inaspettata partecipazione al seguitissimo reality Christmas Show, infatti, li porterà a vivere situazioni travolgenti e l’arrivo del misterioso vicino di casa, l’affascinante Pierre, tornerà a far battere il cuore di Sofia. Un'entusiasmante commedia natalizia divisa tra reality e meraviglia del quotidiano.

Il film, prodotto da Pier Paolo Piastra, una co-produzione Viva Productions e Pama Film Productions, uscirà nelle sale il 17 novembre distribuito da Viva Productions in collaborazione con Altre Storie e Adler Entertainment. Nel cast anche Serena Autieri, Francesco Pannofino (che in questi giorni trovate su Disney Plus con Boris 4), Tullio Solenghi e con Ornella Muti. Il trailer e il poster di The Christmas Show sono disponibili come sempre all'interno dell'articolo.

Nel cast anche Serena Autieri, Francesco Pannofino, Tullio Solenghi e con Ornella Muti.