The Christmas Chronicles: ecco il trailer del film Netflix con Kurt Russel

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale di The Christmas Chronicles, film natalizio che vede Kurt Russel nei panni di uno scatenato Babbo Natale. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Il film, prodotto da Chris Columbus, racconta la storia di Teddy e Kate Pierce, fratello e sorella il cui piano di immortalare Babbo Natale con una telecamera si trasforma in un viaggio inaspettato che i bambini di tutto il mondo possono solo immaginare. Dopo aver sorvegliato l'arrivo di Babbo Natale, i due ragazzi si infilano nella sua slitta facendola schiantare e rischiando di rovinare il giorno di Natale. Durante questa folle notte, Kate e Teddy si ritrovano ad aiutare Babbo Natale e i suoi fedeli elfi per salvare il Natale prima che sia troppo tardi.

Diretto da Clay Kaytis, la pellicola si presenta come un live-action ma includerà anche delle componenti in CGI. Matt Lieberman, al momento impegnato anche con lo sviluppo del film animato sulla Famiglia Addams, ha scritto la sceneggiatura basandosi su una storia che ha sviluppato insieme a David Guggenheim.

Faranno parte del cast anche Judah Lewis (The Babysitter) nei panni di Teddy e Darby Camp (Big Little Lies) in quelli di Kate. The Christmas Chronicles debutterà su Netflix il 22 novembre.