The Champions, Ben Stiller e Cate Blanchett nel film tratto dalla serie TV anni '60

Ben Stiller ci riprova come regista: dopo il cult Giovani, Carini e Disoccupati, successi come Zoolander e I Sogni Segreti di Walter Mitty e delusioni come Zoolander 2, la star di Tutti Pazzi per Mary tornerà infatti dietro (e davanti) la macchina da presa per The Champions, film tratto dall'omonima serie TV anni '60.

Stiller, dicevamo, sarà quindi regista e protagonista del film prodotto in collaborazione da New Republic, ITV e Dirty Films. Ad affiancare il protagonista de I Tenenbaum ci sarà il premio Oscar Cate Blanchett: "Sono un grandissimo fan di Cate da moltissimo tempo. Spero che questo progetto possa far sì che il pubblico la prenda finalmente sul serio come attrice" ha commentato scherzosamente Stiller.

La trama dello show scritto da Dennis Spooner che Stiller riadatterà per il grande schermo ci parla di tre agenti delle Nazioni Unite ritrovatisi coinvolti in un incidente aereo sulla catena dell'Himalaya. Qui i nostri vengono soccorsi da una popolazione che vive in Tibet all'insaputa del mondo intero e tecnologicamente avanzatissima: proprio di questa tecnologia usufruiranno i tre protagonisti, le cui facoltà fisiche e mentali verranno incredibilmente amplificate dai potenti mezzi a disposizione dei loro salvatori. I tre torneranno quindi alle loro vite nelle nuove vesti di Campioni di Legge, Ordine e Giustizia, esseri dai poteri sovrumani.

Conoscevate già lo show da cui sarà tratto The Champions? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di Ben Stiller, intanto, qualche mese fa l'attore era stato annunciato come regista di un film tratto dal podcast Bag Man.