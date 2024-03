The Cat in the Hat, Bill Hader sarà l'iconico gatto per Warner Bros.

Dopo aver esplorato mondi oscuri come quelli di IT e Barry, Bill Hader potrebbe avventurarsi clima favolistico di Dr. Seuss. Secondo l'insider Jeff Sneider, Hader presterà la propria voce al personaggio del Gatto col Cappello nel film d'animazione di Warner Bros. Picture Animation che adatta il classico libro per bambini.

Annunciato anni fa con un accordo tra Warner e Seuss Estate, il film è stato rimandato più volte a causa della pandemia. Bill Hader è il primo membro del cast ad essere stato scelto per il progetto e non è la prima volta che si affaccia al mondo del Dr. Seuss.

In passato, Hader interpretò proprio il Gatto col Cappello in uno sketch del Saturday Night Live. Inizialmente previsto in uscita nel febbraio di quest'anno, The Cat in the Hat è stato annunciato nel 2018 e attualmente non ha una data d'uscita ufficiale ma secondo indiscrezioni dovrebbe uscire nelle sale nel 2025. Erica Rivinoja e Alessandro Carloni dovrebbero co-dirigere il film, su una sceneggiatura di Rivinoja e Caroline Williams.



Bill Damaschke, presidente di Warner Bros. Picture Animation dal 2023, ha voluto fortemente questo progetto. Susan Brandt, CEO di Dr. Seuss Enterprises ha dichiarato:"Per la prima volta non stiamo facendo un solo film per un solo libro. Stiamo costruendo un franchise oltre alla storia iniziale di questi libri e scopriremo cosa succede dopo. Lo chiamo allungare il tessuto. Quanto lontano può arrivare, per approfondire un po' di più i nostri personaggi".



Lo scorso anno, Bill Hader aveva annunciato i suoi progetti dopo la fine della serie Barry di HBO.

