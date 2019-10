The Card Counter: Oscar Isaac protagonista del nuovo film di Paul Schrader

Dopo il precedentemente annunciato Nine Men From Now, western con Ethan Hawke e Willem Dafoe, Variety riporta che Oscar Isaac sarà il protagonista di un secondo nuovo film di Paul Schrader, intitolato The Card Counter.

Il film, scritto e diretto da Schrader, racconterà la storia di William Tell (Isaac), un giocatore d'azzardo ed ex militare la cui esistenza spartana nei casinò viene sconvolta dall'arrivo di Cirk, un giovane vulnerabile e arrabbiato in cerca di aiuto per eseguire un terribile piano di vendetta da scatenare contro un colonnello militare. Tell, che in passato ha avuto anche lui a che fare col colonnello, vede una possibilità di redenzione dei suoi antichi peccati attraverso il rapporto con Cirk, che cercherà in tutti i modi di dissuadere. Insieme al misterioso finanziere del gioco d'azzardo La Linda, i tre passeranno da un casinò all'altro prefiggendosi l'obiettivo di vincere le World Series of Poker di Las Vegas. Ma mantenere Cirk sulla retta via risulta un'impresa impossibile, impresa che potrebbe trascinare Tell nell'oscurità del suo passato.

The Card Counter riunisce il regista con il direttore della fotografia Alexander Dynan e il montatore Benjamin Rodriguez Jr., che hanno entrambi lavorato in First Reformed. Le riprese principali inizieranno nelle prime settimane del 2020.

"Schrader è un maestro nel raccontare storie a basso budget ma dall'aspetto cinematografico", ha dichiarato la direttrice della HanWay Films Gabrielle Stewart. “Questo è essenzialmente un improbabile e sorprendente film a tre che intreccia il divertente mondo del gioco d'azzardo in un thriller di vendetta potente e personale, e che non ha paura di porre alcune domande estremamente attuali e scomode. Il Tell di Isaac è destinato ad essere un antieroe moderno, iconico, inconfondibilmente disegnato da questo geniale sceneggiatore."

Recentemente abbiamo visto Isaac nel thriller di Netflix Triple Frontier e a dicembre lo rivedremo sul grande schermo nel ruolo di Poe Dameron in Star Wars: The Rise of Skywalker. Ha da poco concluso la produzione di Dune di Denis Villeneuve per la Legendary e ha doppiato Gomez Addams nel film d'animazione The Addams Family.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di First Reformed e all'Everycult di Taxi Driver.