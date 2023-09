The Caine Mutiny: guardate il trailer per l'ultimo film del leggendario William Friedkin

The Caine Mutiny Court Martial è l'ultimo film di William Friedkin, completato poco prima della morte del leggendario regista de L'esorcista e Vivere e morire a Los Angeles, e in queste ore il network Showtime ne ha pubblicato il primo trailer ufficiale.

Il film, che segna il ritorno di William Friedkin alla regia di un lungometraggio da Killer's Joe del 2011, a quanto pare negli Stati Uniti non uscirà nelle sale cinematografiche, ma sarà trasmesso in esclusiva dalla rete televisiva a partire dal prossimo 6 ottobre. Il film è stato presentato in anteprima a Venezia 2023 e ha ottenuto recensioni largamente positive, ma ciò non è bastato a garantire la distribuzione nelle sale.

The Case of Mutiny Court Martial è un adattamento dell'omonima opera teatrale scritta da Herman Wouk, a sua volta basata sul romanzo 'The Caine Mutiny' scritto dallo stesso autore e vincitore del Premio Pulitzer nel 1951: la storia è quella di un ufficiale di marina che viene processato per ammutinamento dopo aver preso il comando della nave dal suo capitano, che lui riteneva stesse agendo in maniera instabile rischiando di mettere in pericolo sia la nave che il suo equipaggio. Il cast è guidato da Kiefer Sutherland nel ruolo principale e includerà anche Jason Clarke, Jake Lacy e Monica Raymund, oltre al compianto Lance Reddick, star di John Wick venuta a mancare negli scorsi mesi all'età di 60 anni.

Il film non ha ancora una data d'uscita in Italia, rimanete con noi per tutti gli aggiornamenti.