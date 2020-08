The Butler, il film in cui Barack Obama avrebbe dovuto esordire come attore

Questa sera va in onda su Rete 4 The Butler, film drammatico del 2013 scritto e diretto da Lee Daniels con protagonista Forest Whitaker, ispirato alle vicende di Eugene Allen, maggiordomo della Casa Bianca per più di trent'anni.

L'uomo ha visto alternarsi alla presidenza degli Stati Uniti ben 7 presidenti, riuscendo ad assaporare perfino la possibilità di conoscere Barack Obama, primo presidente di colore della storia statunitense.

La narrazione del film parte proprio dall'incontro di Cecil Gaines, nome immaginario scelto per il maggiordomo, con il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti. In attesa del colloquio, l'uomo ripercorre la storia della sua vita che, si collega strettamente alla lotta per l'emancipazione dei neri d'America.

Nel corso del racconto, gli eventi vengono presentati dal punto di vista di un uomo che è sempre stato in un ruolo subalterno. A lui si contrappone la figura del figlio Louis che, da sempre ha combattuto per la rivendicazioni degli afroamericani e che addirittura decide di fondare le Pantere Nere, un movimento di protesta violenta contro i bianchi.

Il regista ha preso in considerazione per lungo tempo l’idea di chiedere al presidente Obama di interpretare se stesso nel film. Dal momento che, tuttavia, era il pieno delle elezioni presidenziali del 2012, alla fine fu scelto l’attore Orlando Eric Street per la parte del primo presidente afroamericano della storia.

