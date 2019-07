The Burnt Orange Heresy: il film con Donald Sutherland chiuderà la Mostra di Venezia

The Burnt Orange Heresy, film che vede Mick Jagger nei panni di un solitario gallerista insieme a Elizabeth Debicki, Donald Sutherland e Claes Bang, è stato selezionato come film di chiusura della 76ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il film è il secondo in lingua inglese per il regista Giuseppe Capotondi.

Nel 2009, il primo lungometraggio diretto da Giuseppe Capotondi, The Double Hour (La doppia ora), fece molto bene al Lido, con Ksenia Rappoport che vinse la Coppa Volpi quale miglior attrice. Descritto come un thriller neo-noir erotico contemporaneo, nella sinossi della Mostra, The Burnt Orange Heresy vede il carismatico critico d'arte, James Figueras (Claes Bang) intrecciare una relazione con una provocante e seducente ragazza americana, Berenice Hollis (Elizabeth Debicki).



"Si tratta di un antieroe classico in evoluzione, con un fascino che maschera la sua ambizione, mentre è impegnato in una tournée in Europa, godendosi la libertà di poter essere chiunque desideri". Gli amanti si recano in una sontuosa e opulenta tenuta sul lago di Como, dal potente collezionista d'arte Cassidy (Mick Jagger). Viene rivelato loro che egli ha una semplice richiesta; rubare un capolavoro dallo studio dell'artista Jerome Debney.

The Bournt Orange Heresy - con protagonista Donald Sutherland - sarà presentato in anteprima mondiale e fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 7 settembre. La Mostra aprirà con La vérité di Kore-eda Hirokazu.