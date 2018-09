The Burnt Orange Heresy: Donald Sutherland protagonista del film di Giuseppe Capotondi

The Hollywood Reporter riferisce che Donald Sutherland (The Hunger Games, Ad Astra) è stato scelto come protagonista per The Burnt Orange Heresy, pellicola basata sul romanzo Il Quadro Eretico di Charles Willeford.

Diretto da Giuseppe Capotondi, regista degli ultimi quattro episodi di Suburra - La serie, il film vede nel cast anche Claes Bang (The Square, The Girl in the Spider’s Web), Elizabeth Debicki (The Night Manager, Peter Rabbit) e Mick Jagger. La sceneggiatura è scritta da Scott B. Smith, nominato al Premio Oscar per la sceneggiatura del film di Sam Raimi, Soldi Sporchi.

Questa la sinossi del libro (via Amazon): Il quadro eretico ruota intorno al problema di come non esista l'arte, ma la sua critica, narrando della figura di un artista figurativo, Debierue, che non ha mai prodotto nulla tranne un singolo vuoto incorniciato, eppure è diventato, grazie a quella cornice al quadrato che è la critica d'arte, un mito e un martire della creatività del XX secolo. L'assenza dell'oggetto artistico ha in questo caso rafforzato la presenza della sua rappresentazione, la critica, in un'iperbole di metasignificati che non può non condurre alla morte chiunque si erga a testimone della truffa. dallo sguardo, ma sopravvive nel tentativo di rendere l'immaginazione realtà e alla fine toccherà la verità che nasconde il senso della missione.

La produzione di The Burnt Orange Heresy è iniziata la settimana scorsa al Lago di Como.