The Buried Giant è ufficiale: nuovo film in stop motion per Guillermo Del Toro e Netflix!

Dopo le prime dichiarazioni delle scorse settimane, Guillermo Del Toro ha confermato ufficialmente The Buried Giant, nuovo film d'animazione in stop motion per il regista messicano che sarà prodotto e distribuito ancora una volta dalla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Sulla scia della nomination come miglior film d'animazione per Pinocchio agli Oscar 2023, Netflix torna dunque in affari con Guillermo del Toro per un altro importante film d'animazione, nuovamente realizzato con la tecnica dello stop motion e anche in questo caso adattamento di un importante libro fantasy: il film sarà infatti basato sull'omonimo libro dello scrittore Premio Nobel Kazuo Ishiguro, la cui storia racconta la vicenda di un'anziana coppia britannica, Axl e Beatrice, che vive in un'immaginaria Inghilterra post-arturiana in cui nessuno è in grado di conservare ricordi a lungo termine.

Guillermo Del Toro produrrà e dirigerà il film, e sta anche scrivendo la sceneggiatura insieme a Dennis Kelly, sceneggiatore di Matilda the Musical. Come è stato per Pinocchio, inoltre, lo studio in stop motion di ShadowMachine fungerà da base della produzione. Il presidente di Netflix, Scott Stuber, ha dichiarato: "Guillermo del Toro è un regista visionario e maestro della sua arte. Non potremmo essere più orgogliosi del prestigioso riconoscimento ottenuto in questi mesi dal suo Pinocchio e siamo lieti di continuare la nostra collaborazione creativa con questo suo prossimo progetto targato Netflix". Il regista ha aggiunto: "The Buried Giant continua la mia partnership di animazione con Netflix e il nostro lavoro nel mondo dello stop-motion come mezzo per raccontare storie complesse e costruire mondi senza limiti. È un grande onore e una grande responsabilità per me dirigere questa sceneggiatura, che io e Dennis Kelly stiamo adattando dal romanzo profondo e fantasioso di Kazuo Ishiguro."

Pinocchio di Guillermo del Toro ha trascorso un mese nella classifica globale dei film di Netflix e ha avuto più di 50 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 28 giorni. Il film ha appena vinto il BAFTA come miglior film d'animazione insieme a una serie di altri premi, ed è stato eletto dalla PGA come miglior film d'animazione. Al momento comunque non è chiaro, considerate le tempistiche dei film in stop motion, se The Buried Giant sarà il prossimo film dell'autore messicano, dato che in tempi recenti lo stesso Guillermo Del Toro ha rivelato di essere a lavoro su un film di mostri in live-action: secondo le indiscrezioni anche questo progetto sarà realizzato con Netflix.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.