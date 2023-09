The Burial, Jamie Foxx e Tommy Lee Jones nel trailer del nuovo film Prime Video

Amazon ha approvato un film creato con l’AI di recente. La piattaforma streaming ha anche rilasciato il trailer di “The Burial” con Jamie Foxx e Tommie Lee Jones.

Il film vedrà l’avvocato William E.Gary (Jamie Foxx) aiutare Jeremiah Joseph O’Keefe (Tommy Lee Jones), un proprietario di un' impresa di pompe funebri, nel tentativo di fare causa e vincere contro la Loewen funeral company. Nel cast saranno presenti anche Bill Camp, Jurnee Smollett e Alan Ruck di Succession.

In un'intervista a People, la regista Maggie Betts ha dichiarato a proposito del casting di Foxx: "Il vero Willie Gary ha una personalità enorme, più grande della sua vita, e sapevo che Jamie aveva il talento, il carisma e la gamma per portare sullo schermo questo personaggio complesso e sfaccettato. Era perfetto per il ruolo, e ha portato molta più umanità e vulnerabilità al personaggio di quanto mi sarei mai aspettata, come regista, è stato molto eccitante lavorare con lui". Ha aggiunto: "Il film è trionfale e stimolante, e il pubblico riderà, applaudirà e si sentirà profondamente coinvolto".

"The Burial" è scritto da Betts e Doug Wright ed è prodotto da Foxx, Celine Rattray, Trudie Styler, Datari Turne, Jenette Kahn, Adam Richman e Bobby Shriver. Verrà proiettato in sale selezionate il 6 ottobre prima di arrivare su Prime Video il 13 ottobre 2023.

Jamie Foxx è appena uscito da un brutto periodo, ma adesso sembra essere ritornato in gran forma e pronto per tornare sul grande schermo, e il suo primo banco di prova sarà proprio il nuovo film targato Amazon Prime Video.