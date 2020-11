The Burial, Jamie Foxx produttore e interprete del film Amazon diretto da Maggie Betts

Non solo Electro per Spider-Man 3 o musicista jazz in Soul: uno dei prossimi progetti cinematografici di Jamie Foxx si intitola The Burial, nel quale lo vedremo in doppia veste di produttore e attore. Ecco i primi dettagli.

Secondo quanto riportato da Deadline, l'attore Premio Oscar Jamie Foxx ha già in cantiere un nuovo film.

Si intitolerebbe The Burial, e avrebbe già una regista, Maggie Betts (La Scelta, The Carrier). La pellicola, basata sull'articolo del New Yorker scritto da Jonathan Harr, racconta la storia realmente accaduta del proprietario di un'agenzia funebre che, dopo la bancarotta, decide di far causa a un suo rivale per via di un affare andato male, e di assumere un esuberante avvocato per assicurarsi la vittoria.

Il premio Pulitzer Doug Wright scriverà la sceneggiatura, mentre Bobby Shriver, Adam Richman, Jenette Kahn e lo stesso Foxx faranno da produttori.

Stando a quanto riportato dal sito, gli studios starebbero attualmente cercando un attore "leggendario" da affiancare a Foxx. Al momento non sappiamo ancora che ruolo ricopriranno rispettivamente i due, ma Empire ipotizza che sarà proprio l'attore di Ray e Django Unchained ha ricoprire la parte dell'avvocato.

Nulla si sa su un eventuale data d'uscita o, se per questo, di una possibile data di inizio riprese. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.