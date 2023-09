The Burial: di cosa parla il nuovo film Prime Video con Jamie Foxx e Tommy Lee Jones?

Di cosa parla The Burial, il nuovo film Prime Video con protagonisti Jamie Foxx e Tommy Lee Jones? Se siete abbonati alla piattaforma di streaming on demand e state cercando nuovi film da vedere, ecco il titolo che fa per voi.

Ispirato ad una vicenda realmente accaduta, The Burial ha iniziato quando un accordo concluso con una stretta di mano va a monte, e il proprietario di un'impresa funebre Jeremiah O'Keefe (il premio Oscar Tommy Lee Jones) si rivolge al carismatico avvocato Willie E. Gary (il premio Oscar Jamie Foxx) per salvare l'azienda di famiglia. Gli animi si surriscaldano e le risate si susseguono, mentre l'improbabile coppia si unisce per denunciare la corruzione e l'ingiustizia razziale in una storia di grande ispirazione. Per saperne ancora di più, guardate il trailer ufficiale di The Burial, pubblicato qualche settimana fa da Prime Video.

The Burial è diretto da Maggie Betts e con la sceneggiatura di Doug Wright e Maggie Betts, il film è ispirato all'articolo del New Yorker scritto da Jonathan Harr e vede nel cast Tommy Lee Jones, Jamie Foxx, Jurnee Smollett, Mamoudou Athie, Pamela Reed, con Bill Camp e Alan Ruck. La data d'uscita è fissata per il prossimo 13 ottobre, in esclusiva su Prime Video.

Per altri contenuti, scoprite questi 5 nuovi film Prime Video da tenere d'occhio se siete abbonati.