The Bubble: Pedro Pascal, Karen Gillan e tante altre star nel cast del nuovo film Netflix

The Bubble, nuovo progetto del regista di Il Re di Staten Island Judd Apatow, è targato Netflix e avrà davvero un cast stellare, a partire da Pedro Pascal e Karen Gillan.

Preparatevi al listone perché è ciò che seguirà: Pedro Pascal (The Mandalorian) Karen Gillan (Guardiani della Galassia) Maria Bakalova (Borat Seguito di Film Cinema), David Duchovny (X-Files), Leslie Mann (Motherless Brooklyn), Keegan-Michael Key (The Predator), Fred Armisen (How It Ends), Peter Serafinowicz (The Tick) e Iris Apatow (Funny People) andranno a comporre il cast di The Bubble, la nuova commedia del regista Judd Apatow.

Ispirata alla singolare vicenda produttiva dietro il film Jurassic World: Dominion (ma non direttamente collegata a essa), durante la quale il cast del film è stato bloccato per mesi nel Regno Unito per portare a termine le riprese del film nonostante i continui stop, ritardi e rinvii dovuti alla pandemia, la pellicola che sarà distribuita da Netflix vedrà anch'essa un gruppo di attori costretti in hotel in attesa di poter andare avanti con le riprese di un blockbuster.

Tra questi, Pascal e Gillan interpreteranno le star del franchise, mentre Mann e Duchovny vestiranno i panni di una coppia di attori, una volta sposati, che dovranno sopportare l'uno la presenza dell'altra in una situazione di convivenza forzata a causa della quarantena.

La sceneggiatura è stata scritta da Apatow e Pam Brady, e per la prima volta in 15 anni, a produrre il film non sarà Universal Pictures, ma per l'appunto Netflix in collaborazione con Apatow Productions.